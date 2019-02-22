تركي آل الشيخ: الأهلي فريق كبير ولا أتوقع انسحابه من كأس مصر

المصدر: (د ب أ)

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري، انه لا يتوقع انسحاب الاهلي من لقاء الفريقين ببطولة كأس مصر المقرر لها في 28 فبراير الجاري في دور الـ16 للمسابقة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الخميس: "لا أتوقع ينسحبون.. إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير".

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه في وقت سابق اليوم الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الجاري ونصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة كأس مصراستجابةً لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري".

كما قرر الاهلي المصري التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس القادم، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة المصري الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.