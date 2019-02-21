الأهلي المصري يرفض خوض مباراة الكأس أمام بيراميدز

المصدر: د ب ا

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا جدد خلاله رفضه القاطع لاستبدال أية مباراة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري لتقام في 18 أبريل المقبل على ان تقام يوم 28 فبراير الجاري مباراة الفريقين في دور الستة عشر بكأس مصر.

وجاء في البيان: "قرر مجلس إدارة الأهلي المصري في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير 2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10 فبراير قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري ".

وأضاف البيان: "يؤكد النادي على احتفاظه بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية".