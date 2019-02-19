الجونة يعرقل بيراميدز في الدوري المصري

المصدر: د ب ا

سقط فريق بيراميدز في فخ الخسارة أمام مضيفه الجونة 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الجونة إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 51 و60، فيما سجل هدف بيراميدز عبد الله السعيد في الدقيقة 77.

وأهدر محمد ناجي جدو لاعب الجونة ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة طرد علي جبر لاعب بيراميدز في الدقيقة 57، كما شهدت طرد أحمد علي لاعب الجونة في الدقيقة 62.

ورفع الجونة رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط أمام الأهلي الذي يواجه الداخلية غدا الأربعاء، وبفارق ست نقاط خلف المتصدر الزمالك، الذي يواجه طلائع الجيش غدا أيضا.