نفي سعودي رسمي لنية محمد بن سلمان شراء مانشستر يونايتد

المصدر: البيان الالكتروني

نفى تركي الشبانة، وزير الإعلام السعودي، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية عالمية عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس قال فيها: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأية جهة استثمارية ولم تسفر عن أية نتيجة".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

وكانت وسائل إعلام عالمية عدة نقلت عن صحيفة "The Sun" البريطانية، أمس السبت، تقريراً تحدثت فيه عن رغبة ولي العهد السعودي في شراء نادي الشياطين الحمر، وذكرت أن قيمة العرض السعودي للصفقة المزعومة بلغت 3.8 مليار جنية إسترليني أي حوالي 4.9 مليار دولار.

Saudi royal worth £850 billion eyeing huge takeover bid for Manchester United https://t.co/fw2B375ZLO pic.twitter.com/ojKGYJhJgR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 16, 2019