نفي سعودي رسمي لنية محمد بن سلمان شراء مانشستر يونايتد

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

 نفى تركي الشبانة، وزير الإعلام السعودي، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية عالمية عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس قال فيها: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأية جهة استثمارية ولم تسفر عن أية نتيجة".

وكانت وسائل إعلام عالمية عدة نقلت عن صحيفة "The Sun" البريطانية، أمس السبت، تقريراً تحدثت فيه عن رغبة ولي العهد السعودي في شراء نادي الشياطين الحمر، وذكرت أن قيمة العرض السعودي للصفقة المزعومة بلغت 3.8 مليار جنية إسترليني أي حوالي 4.9 مليار دولار.

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