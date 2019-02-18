تطبيق تقنية «الفار» في كأس زايد

المصدر: Ⅶ دبي - عزالدين جادالله

أكد طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن تطبيق تقنية الفيديو «VAR» سيبدأ من الأدوار المقبلة للبطولة، مشيراً إلى صدور الموافقات اللازمة لاستخدام التقنية، وقال: سيقام النهائي كما هو مقرر باستاد هزاع بن زايد، ونتشرف أن يحمل الكأس اسم شخصية غالية على قلوبنا جميعاً، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وما زلنا نرى مآثره على أمتنا العربية وعلى العالم أجمع. وأضاف: نتمنى أن تتواصل البطولة بنفس القوة .