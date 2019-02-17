اتحاد الكرة المصري يوقف رئيس الزمالك لمدة 3 شهور

المصدر: (د ب أ)

أعلنت لجنة القيم والأخلاق للاتحاد المصري لكرة القدم، منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر، مع تغريمه 100 ألف جنيه بسبب الإساءة لمجلس إدارة الأهلي.

كان الأهلي تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، مطالبا بتفعيل دور لجنة القيم بالاتحاد المصري، التي باشرت عملها بأول القرارات الذي تضمن إيقاف رئيس الزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور ممنوع من حضور مباريات فريقه لمدة عام بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية المصرية، ما يعني أن فترة العقوبة الموقعة من لجنة القيم، 3 أشهر، ستكون سارية ضمن نفس العقوبة الموقعة عليه من الكاف والأولمبية.

وأكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة أن قرار اللجنة في شكوى النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، هو تغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات في كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 3 شهور.

وشدد المستشار محمد عبده صالح، على أنه تمت دعوة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لحضور جلسة استماع لكنه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت صحة التصريحات التي أطلقها ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته، لذا تم دراسة الشكوى مع التأكيد على أن الأمر ليس له علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس الزمالك، والتي لا تمنع التحقيق في الشكوى المدنية بشكل طبيعي واتخاذ قرار فيها.