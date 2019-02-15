فوساتي: درسنا الوصل وسنقدم مباراة قوية

المصدر: دبي- عز الدين جادالله

أكد خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي السعودي أنه درس الوصل بصورة جيدة كما فعل الأخير مع فريقه تماماً، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل أهمية خاصة للأهلي.

ويستضيف الوصل نظيره الأهلي السعودي في الخامسة والنصف من مساء الغد ضمن ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال مدرب الأهلي:" ندرك إمكانيات فريق الوصل الذي يمتلك لاعبين مهمين، وتنظيم ممتاز، والجميع يعلم أنني استلمت مهمة الإدارة الفنية للفريق قبل فترة بسيطة، ولعبنا مباراة ممتازة قبل أيام، وقدمنا أداء رائعاً، وهذا الأمر يؤكد أننا سنقدم مباراة قوية أمام الوصل، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، لكن ثقته كبيرة في تقديم فريقه لمرود طيب.

وأضاف:" لم اتابع الوصل في لقائه الأخير في الدوري بصور مباشرة، حيث كنا نخوض مباراة في نفس اليوم، وفي جميع أنحاء العالم المدرب قادر على متابعة مباريات الخصوم، وقبل أي مباراة أقوم بدراسة الفريق الخصم وهذا أمر يقوم به كل المدربين.

وأضاف:" الشيء الذي لا يتغير هو مهارات اللاعبين في المستطيل الأخضر، الفريقين خسرا مبارياتهما الأخيرة المحلية، ولا يوجد فريق لا يتعثر، ولكننا قدمنا مستويات طيبة وغابت عنا النتيجة، وفعلياً خسر الفريق لكن الأداء كان ممتازاً، وحالياً نلعب في مسابقة أخرى بشخصية مختلفة، ويعتمد الأمر على مباراتي الذهاب والإياب، وهما المحصلة النهائية لمشوار الفريق في كأس زايد.

وقال:" يمتلك الوصل والأهلي خط هجومي قوي، وملعب كرة القدم يتكون من مرميين الأول تسعى للهجوم عليه وهز شباكه، والثاني تدفع عنه الهجمات، ونفكر في نقطة واحدة دائما وهي الأهداف ونعتمد على الجانبين الهجوم والدفاع، ونبحث عن فريق منظم دفاعياً وترتيب هجومي جيد.