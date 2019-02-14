مرتضى منصور يهاجم صلاح .. والفرعون يرد

المصدر: دبي ــ رضا أبو العينين

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري النجم محمد صلاح، رداً على تغريدة هداف ليفربول والدوري الانجليزي التي انتقد فيها الصراع على مواقع التواصل بين جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك.



وكان صلاح قد كتب على تويتر قائلا "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟ — Mohamed Salah (@MoSalah) ١١ فبراير ٢٠١٩

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية على قناة المحور مع اللاعب السابق خالد الغندور موجهاً حديثه إلى صلاح: "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك"، مضيفاً "محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، من فضلك احنا بنحبك، ابعد انت عن القصة دي، علشان انت مش عارف القصة ماشية إزاي".

وجاء رد النجم الكبير سريعاً وإن كان بدون كلام أو هجوم على مرتضى منصور، بنشر صورة عبر حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي تويتر و"انستغرام"، يظهر فيها أمام حائط داخل منزله، معلق عليها صور للعديد من الشخصيات المصرية الشهيرة، في تأكيد أنه لم يبتعد عن مصر بوجدانه وإن كان يعيش خارجها.

وشملت الصورة التي نشرها صلاح عدداً من الشخصيات المصرية الشهيرة التي أثرت الحياة المصرية ومنهم الدكتور مصطفى محمود، وعدد من الفنانين المصريين مثل رشدي أباظة، عمر الشريف، سعاد حسني، نجاح الموجي، أحمد مظهر، عادل إمام، توفيق الدقن، أحمد رمزي، كمال الشناوي، فاتن حمامة، سيد زيان ورياض القصبجي.





وتفاعل متابعو محمد صلاح مع الصورة مؤكدين أنه رد عاقل من النجم الكبير على حديث رئيس الزمالك.