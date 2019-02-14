تركي آل الشيخ يؤسس أكاديمية رياضية خيرية

المصدر: الرياض -د ب أ

قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إنشاء أكاديمية خيرية تهتم بكرة القدم واستكشاف المواهب، بإشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السابق.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، بياناً، جاء فيه: «انطلاقاً من واجبي تجاه هذا الوطن، الذي قدم لي الكثير.. اعتزازاً بهذه الأرض وأهلها، وهم أغلى ما عندي، فإنني من باب الوفاء، وبما يمثل نقطة في بحر ما قدمته بلادي وقيادتي لي، يسرني أن أعلن البدء في إنشاء أكاديمية خيرية لي، ومن حسابي الخاص، تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها».