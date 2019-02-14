تعادلات بالجملة للفرق العربية في كأس الاتحاد الأفريقي ونهضة بركان الاستثناء

المصدر: وكالات

اقتنص نصر حسين داي الجزائري تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1 / 1 من مضيفه الزمالك المصري في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز بيترو أتلتيكو الأنجولي 2 / 1 على ضيفه جورماهيا الكيني.

وتربع نصر حسين داي على الصدارة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه بيترو أتلتيكو، صاحب المركز الثاني، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على جورماهيا الكيني، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين ظل الزمالك قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة يتيمة.

وعلى ملعب برج العرب في الاسكندرية، بادر الزمالك بالتسجيل عبر محترفه المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 14، لكن فوزي يايا أدرك التعادل لنصر حسين داي في الدقيقة الأخيرة، ليضاعف من جراح الفريق الأبيض الذي أهدر نقطتين ثمينتين على ملعبه وأمام جماهيره، ليضاعف من خيبة أملها لاسيما وأن هذا التعادل جاء بعد خسارته المذلة 2 / 4 أمام مضيفه جورماهيا في الجولة الافتتاحية.

وفي العاصمة الأنجولية لواندا، حقق بيترو أتلتيكو فوزه الأول بالمجموعة وذلك عقب انتصاره 2 / 1 على جورماهيا.

وافتتح مانجوكسي التسجيل للفريق الأنجولي في الدقيقة 13، قبل أن يحرز زميله أنطونيو ريبيرو الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما تكفل نيكولاس كيبكيريو بتسجيل هدف جورماهيا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي جورماهيا مع ضيفه نصر حسين داي في الجولة الثالثة يوم 24 فبراير الجاري، التي تشهد مواجهة مصيرية للزمالك مع ضيفه بيترو أتلتيكو.

كما خيم التعادل بدون أهداف على لقاءي النجم الساحلي التونسي مع مضيفه ساليتاس البوركيني الأربعاء، والصفاقسي التونسي 1 / 1 مع ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري.

وتصدر إينوجو رينجرز ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الصفاقسي، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل النجم الساحلي المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق هدف على ساليتاس، متذيل الترتيب بنفس الرصيد.

وتقدم الصفاقسي بهدف حمل توقيع علاء المرزوقي في الدقيقة 71، لكن الفريق النيجيري أدرك التعادل سريعا عبر لاعبه بابا عثمان ساني في الدقيقة 73.

ويلتقي النجم الساحلي مع ضيفه إينوجو رينجرز في الجولة الثالثة بالمجموعة يوم 24 فبراير الجاري، فيما يواجه الصفاقسي ضيفه ساليتاس في نفس الجولة.

وفي المجموعة الاولى أهدر الرجاء البيضاوي المغربي (حامل اللقب) نقطتين ثمينتين في مشواره بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز نهضة بركان المغربي 2 / 1 على ضيفه ومواطنه حسنية أغادير.

وتربع نهضة بركان على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الرجاء وأتوهو، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما تذيل حسنية أغادير الترتيب بنقطة واحدة.

وعجز الرجاء وأوتوجو عن هز الشباك، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة التي جرت بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وعلى الملعب البلدي بمدينة بركان، تقدم حسنية أغادير بهدف عن طريق أيوب الملوكي في الدقيقة 45، لكن فرحة الضيوف بالتقدم لم تدم طويلا، عقب تسجيل سيبيري آلان تراوري هدف التعادل لنهضة بركان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل إيسوفو دايو الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 69.