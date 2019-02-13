الترجي يقترب من ربع النهائي والأهلي يسقط

المصدر: عواصم- أ ف ب

خطا الترجي التونسي حامل اللقب خطوة كبيرة نحو الدور ربع نهائي، دوري أبطال أفريقيا بفوزه على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي 2-0، أمس، في الجولة 4 من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات.

وسجل البدري الهدف الأول في الدقيقة 16 وصنع الثاني لهيثم الجويني، ليقود الترجي إلى فض شراكة صدارة المجموعة مع أورلاندو بايريتس، إذ رفع رصيده إلى 8 نقاط بفارق 3 نقاط أمام الأخير المهدد بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز هورويا الغيني (4 نقاط) على ضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي.

وردّ سيمبا الاعتبار لخسارته الكبيرة أمام الأهلي 0-5 قبل 10 أيام في الإسكندرية، وتغلب عليه منعشاً آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي ربع النهائي.

وتجمّد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام سيمبا الذي صعد للوصافة مؤقتاً.