الترجي التونسي يقترب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

خطا الترجي التونسي حامل اللقب خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بفوزه على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي 2-صفر الثلاثاء في تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات (ثمن النهائي).

فعلى ملعب المنزه في العاصمة، قاد المهاجم الدولي أنيس البدري الترجي للفوز أمام مدرجات فارغة للمرة الثانية تواليا بسبب عقوبة من الاتحاد الافريقي (مباراتان) بسبب أحداث شغب جماهيره في إياب الدور النهائي العام الماضي بملعب رادس ضد الأهلي المصري.

وسجل البدري الهدف الأول في الدقيقة 16 وصنع الثاني لهيثم الجويني، ليقود الترجي إلى فض شراكة صدارة المجموعة مع أورلاندو بايريتس، إذ رفع رصيده إلى 8 نقاط بفارق 3 نقاط أمام الأخير الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف هورويا الغيني الفائز على ضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين لأوكانساي مانديلا (ق58) والغاني هودو ياكوبو (ق79).

وأعرب مدرب الترجي معين الشعباني عن سعادته بالفوز، وقال "حسمنا أهم مباراة في المجموعة وسنبني على هذا الفوز في المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات على أمل بلوغ ربع النهائي".

وأضاف "كنا حاضرين وجاهزين على كل المستويات رغم اننا أهدرنا فرصا عديدة لكننا بقينا مركزين وعرفنا كيفية التعامل مع مرتدات الضيوف".

وحظي الترجي بالأفضلية وخلق لاعبوه أكثر من فرصة تناوبوا على إهدارها، قبل الافادة من كرة ثابتة من خارج المنطقة استغلها الدولي الجزائري يوسف بلايلي ومررها بذكاء للبدري الذي سددها عكسية بيسراه من مسافة قريبة وأسكنها على يسار الحارس واين سانديلانس (ق16).

وأهدر طه ياسين الخنيسي فرضة التعزيز عندما تلقى كرة من البدري أمام المرمى سددها بيمناه تصدى لها الحارس (ق44) الذي أبعد أيضا رأسية لمحمد علي اليعقوبي من مسافة قريبة (ق54).

وانتظر الترجي حتى الدقيقة 89 لتعزيز تقدمه عندما تلقى البدري كرة في الجهة اليسرى مررها ساقطة فوق الحارس إلى البديل الجويني الذي تابعها داخل المرمى الخالي.