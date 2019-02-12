الأهلي المصري يخسر من سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

سقط فريق الأهلي المصري في فخ الخسارة أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميدي كاجيري في الدقيقة 65.

ورفع سيمبا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد الأهلي عند سبع نقاط في صدارة الترتيب.

وبهذا الفوز ثأر فريق سيمبا من خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي بخماسية نظيفة.

وتلقى الأهلي خسارته الأولى بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، والتي خاضها في غضون 15 يوما فقط.