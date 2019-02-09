الاتحاد السعودي يٌقيل كلاتنبيرج ويٌعين خليل جلال رئيسا للجنة الحكام

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء عمل خبير التحكيم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج ، وتعيين خليل جلال رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد.

وذكر المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي في حسابه الرسمي على " تويتر " أنه "قرر تعيين الحكم السعودي السابق خليل جلال رئيسا للجنة الحكام خلفا للخبير الإنجليزي التحكيمي مارك كلاتنبيرج."

📄| المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام وإنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ. pic.twitter.com/QOIJ8qTieX — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 8, 2019

إلى ذلك نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لها ، "تسبب خطأ الإنجليزي مارك كلاتنبيرج في مباراة التعاون والأهلي ضمن مباريات دوري المحترفين ، في انتقادات غير عادية للجنة الحكام ، وسط أنباء عن تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب من خلاله معاقبة رئيس لجنة الحكام السابق ، لمخالفته القوانين فيما يتعلق باستخدام تقنية الفار (حكم الفيديو المساعد)".

وكان كلاتنبيرج قد سمح لأعضاء من الفريقين بمشاهدة إعادة لقطة مثيرة للجدل حول هدف الأهلي الرابع من قدم دجانيني تافاريس الذي ادعى التعاونيون أنه كان في وضع تسلل ، وذلك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على التعاون 4 / 3 في 28 يناير الماضي في المرحلة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ جلال مشواره التحكيمي في عام 1992 ، وشارك ضمن حكام كأس العالم وغيرها من البطولات ، وهو محاضر ومُقيم حكام محلي ودولي وعمل رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد العربي.

📅 دخل مجال التحكيم 1992م

🏟 شارك في كأس العالم وبطولات مختلفة

📝 محاضر ومقيّم حكام محلي ودولي

⌚ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي



👇🏻هُنا بإمكانك التعرف على رئيس لجنة الحكام #خليل_جلال pic.twitter.com/eRkujslj8S — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 8, 2019