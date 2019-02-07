الأهلي المصري يشكو عبدالله السعيد للفيفا

أكد حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، أن النادي تقدم بشكوي رسمية اليوم الخميس للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لنادي بيراميدز المصري.

وقال عبدالرازق، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن النادي الأهلي تقدم بشكوى للفيفا يشكو فيها لاعبه السابق عبدالله السعيد ونادي أهلي جده السعودي لعدم الالتزام بالعقد الثلاثي الذي تم توقيعه في وقت سابق.

ويطالب الأهلي المصري بالحصول على مليوني دولار طبقاً للعقد الثلاثي مع السعيد وأهلي جده، الذي يقضي بمنع عودة اللاعب للدوري المصري قبل أربع سنوات.

كان الأهلي المصري باع عقد عبدالله السعيد لأهلي جده مع وجود بند يمنع بيعه الي أي ناد في مصر قبل أربع سنوات، ولكنه فسخ تعاقده ولعب لبيراميدز في الموسم الحالي.