اتحاد الكرة المصري يحدد موعد قمة الأهلي والزمالك

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع رؤساء ومسؤولي أندية الدوري الممتاز اليوم الأربعاء لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسابقات المحلية.

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب الاجتماع، إنه ليس من الوارد تقديم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس المقبل، بل إن اجتماع الجبلاية مع رؤساء الأندية لم يتطرق إليها والأمر متروك إلى لجنة المسابقات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بوضع المواعيد المناسبة للمباريات المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادية والعدالة الكاملة بين الأندية، وأبدى مسؤولو الأندية التعاون لإنهاء المسابقتين بالشكل اللائق وحفاظا على مصالح الأندية والكرة المصرية.

وتابع أن الأندية أبدت استعدادها للتعاون فيما يخص إغلاق الملاعب التي ستُقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الصيف القادم وتقديم كل التسهيلات المتاحة لإنجاح البطولة.

وأشار مجاهد إلى أن بعض الأندية طالبت بالمساعدة في توفير الملاعب البديلة للملاعب التي تقام عليها مبارياتها حاليا وتحمل التكاليف اللازمة، ووعد رئيس الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر.