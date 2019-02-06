صلاح خارج قائمة الفراعنة في معسكر مارس

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، عدم الاستعانة بالنجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في معسكر الفراعنة المقرر في مارس المقبل، والذي تتخلله مباراتان: الأولى أمام منتخب النيجر، في الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والثانية مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا.

ويرغب جهاز الفراعنة في إراحة محمد صلاح بسبب ضغط المباريات التي يخوضها مع فريقه الإنجليزي، كي يكون جاهزاً لقيادة الفراعنة في منافسات أمم أفريقيا، التي تستضيفها بلاده في يونيو المقبل، كما يرغب أغيري وجهازه المعاون في منح فرصة للاعبين جُدد خلال معسكر مارس.