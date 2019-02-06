الأهلي السعودي يقيل مدربه غويدي

المصدر: الرياض - أ ف ب

أنهى الأهلي السعودي أمس علاقته بمدربه الأرجنتيني بابلو غويدي، وأسند المهمة مؤقتاً إلى المحلي يوسف عنبر الذي سيقود الفريق غداً في المباراة ضد الحزم ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقدم رئيس النادي عبدالله بترجي شكره للمدرب على المجهود الذي بذله مع الفريق منذ بداية الموسم، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة.

ودخل غويدي في خلافات مع الإدارة حول بعض الأمور الفنية إلى جانب خلافه مع بعض اللاعبين الأمر الذي أدى إلى إقالته بعد أن قاد الفريق منذ تعيينه في مايو الماضي في 18 مباراة في الدوري فاز في 10 منها وتعادل في ثلاث وخسر في خمس ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب.