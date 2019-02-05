الأهلي السعودي يقيل مدربه جويدي

المصدر: د ب ا

أعلن النادي الأهلي السعودي، المنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من منصبه كمدير فني.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن إدارة النادي كلفت المدرب الوطني يوسف عنبر بالإشراف على تدريب الفريق خلال مباراته المقبلة ضد الحزم، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وقدم عبدالله بترجي رئيس مجلس إدارة الأهلي، الشكر والتقدير لبابلو جويدي على المجهودات التي بذلها مع الفريق خلال فترة وجوده على رأس القيادة الفنية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 18 جولة، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 3 وخسر 5، وجمع 33 نقطة.