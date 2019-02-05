الكويت يواجه الوحدات في تمهيدي أبطال آسيا

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

يقص فريق الكويت، اليوم، شريط مشاركاته الآسيوية عندما يحل ضيفاً على الوحدات الأردني باستاد عبدالله الثاني بالقويسمة في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول لملحق منافسات دوري أبطال آسيا، والذي يشارك فيه الكويت كونه بطل الدوري خلال النسخة الأخيرة، كما أنه يعد الممثل الوحيد للكويت في الملحق، ويسعى إلى تحقيق إنجاز يسجل باسمه وباسم الكرة الكويتية ليكون أول فريق يصل إلى البطولة في شكلها الجديد.

خاض الكويت 3 حصص تدريبية في الأردن قبل مواجهة الليلة، وشهدت التدريبات منافسة شرسة بين جميع اللاعبين من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني بالمشاركة في التشكيلة الأساسية، والمساهمة في تحقيق الصعود للدور التمهيدي الثاني، وخاصة البرازيلي بلوكاس المنضم حديثاً للفريق، ويفكر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد عبدالله الدفع به ضمن التشكيلة الأساسية عقب خضوعه لبرنامج تجهيز مكثف خلال الفترة الماضية ليكون عنصر هجومي فعال، بجانب العاجي جمعة سعيد ويعقوب الطراروة.

من جانبه، طالب عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة، خلال مواجهة الليلة أمام الوحدات، العمل على استغلال الفرص المتاحة في المباراة وترجمتها إلى أهداف، ويدرك اللاعبون أن المهمة لن تكون سهلة، لكن عامل الثقة والرغبة في التواجد ضمن الدوري الأقوى في القارة الصفراء يجعل التفوّق في صالح اللاعبين، بجانب توفير إدارة العميد كافة احتياجات الفريق، وتقديم الدعم الكامل للاعبين لتحقيق الإنجاز خاصة أن الفريق سيخوض اللقاءات الثلاثة خارج ملعبه بنظام خروج المغلوب، وسيشارك الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي في حالة الإخفاق بملحق دوري الأبطال.