الترجي التونسي يدعو الخطيب لاحتفالية اليوبيل الذهبي

المصدر: د ب ا

تلقّى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، دعوة من نادي الترجي لحضور اليوبيل الذهبي للنادي التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه.

وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الاثنين أن الدعوة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية على مر الأجيال.

وقال محمود الخطيب في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إنه يتمنّى أن تسمح ظروف ارتباطاته الرسمية في الفترة الحالية بالسفر إلى تونس لمشاركة فريق الترجي الشقيق ومسؤوليه احتفالاتهم باليوبيل الذهبي، وأعرب عن أمنياته لبطل تونس بالمزيد من النجاحات بما يخدم الكرة التونسية والعربية والإفريقية.