الأهلي المصري يقسو على سيمبا بخماسية والوداد يعود بكامل الزاد من نيجيريا

المصدر: وكالات

اكتسح فريق الأهلي المصري ضيفه سيمبا التنزاني 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت تعادل شبيبة الساورة الجزائري مع فيتا كلوب الكونغولي 2/2.

وافتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 23، ثم أضاف جونيور أجايي الهدف الثالث في الدقيقة 31 وكريم نيدفيد الهدف الرابع في الدقيقة 34 قبل أن يسجل نفس اللاعب الأخير الهدف الخامس في الدقيقة 40.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب واقترب من التأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتوقف رصيد سيمبا التنزاني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق شبيبة الساورة الجزائري نقطة ثمينة من مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بعدما تعادلا 2/2.

وسجل هدفي فيتا كلوب كازادي كاسينجو وجان مارك ماكوسو في الدقيقتين 15 و38، فيما سجل هدفي شبيبة الساورة محمد حامية من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسيد علي يحيى شريف في الدقيقة 88.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير، كما رفع فيتا كلوب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى، عاد الوداد البيضاوي، بطل النسخة قبل الماضية، من ملعب لوبي ستارز النيجيري بفوزه الثاني، وذلك بفضل محمد ناهيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وكان بإمكان الفريق المغربي إضافة هدف ثان في الشوط الثاني لكن محمد أوناجم أضاع ركلة جزاء ثانية.

واستعاد الوداد صدارة المجموعة بست نقاط وبفارق الأهداف عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الذي فاز الجمعة على أسيك أبيدجان العاجي 3-1 بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الفريق المغربي 2-1.

وتتكرر مواجهتا هذه الجولة في الجولة المقبلة المقررة في 12 الشهر الحالي، لكن في ملعبي الوداد وأسيك أبيدجان.

وفي المجموعة الثانية، عاد هورويا الغيني بفوزه الأول من ملعب بلاتينيوم الزيمبابوي بتغلبه عليه 1-صفر بركلة جزاء سجلها حميد اوسوكو أوائل الشوط الثاني.

ويلعب لاحقا في المجموعة ذاتها الترجي التونسي حامل اللقب في ضيافة اورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي الذي يتصدر بفارق الأهداف عن ضيفه ولكل منهما أربع نقاط.