إيقاف "الوزاني" لاعب مولودية الجزائر 4 سنوات بسبب تعاطيه الكوكايين

المصدر: (د ب أ)

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، إيقاف هشام شريف الوزاني لاعب خط وسط نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، 4 سنوات وتغريمه ألفي دولار، بسبب خرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت اللجنة في بيان لها مساء الخميس، إن اللاعب اعترف أمامها بالأفعال المنسوبة إليه، وأنه أبدى أسفه لتناوله مادة ممنوعة.

كانت لجنة الانضباط أعلنت السبت الماضي أنها أوقفت شريف الوزاني لحين الاستماع إليه في جلسة عقدت امس الأول الأربعاء.

كما أوضحت أن "اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد (1-1) بالمرحلة الـ18 من الدوري، في 17 يناير الماضي، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة".

وتوعد كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، اللاعب بفسخ عقده، حال صدور قرار لجنة الانضباط.