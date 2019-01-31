بيراميدز يشكو اتحاد الكرة المصري لـ"الكاف"

المصدر: د ب ا

تقدم نادي بيراميدز المصري بشكوى رسمية ضد اتحاد كرة القدم المصري لدى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، للمطالبة بالتدخل لإنقاذ البطولات المحلية في مصر سواء الدوري أو الكأس.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خطابًا أرسله النادي اليوم الخميس إلى كاف للتأكيد على عدم وجود تكافؤ فرص في الدوري المصري بسبب عدم تنظيم مواعيد مباريات المسابقة.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه أن الأهلي والزمالك منافسا بيراميدز على لقب الدوري المصري لم يتقابلا في جولة الذهاب بالدوري الأول حتى الآن، رغم بدء جولة الإياب بالمسابقة، موضحًا أن مواعيد بطولة كأس مصر غير واضحة على الإطلاق.

ويلعب الأهلي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بفارق ست نقاط خلف الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 18 مباراة، فيما يتواجد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 40 لقبا والحائز على اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري قد أعلن أمس الأربعاء، تضامنه مع المستشار ترك آل الشيخ بشأن رفضه عدم انتظام مباريات النادي الأهلي.