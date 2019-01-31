الهلال السعودي يتعاقد مع "النملة الذرية" جوفينكو

المصدر: ا ف ب

أعلن نادي تورونتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم "ام ال اس" أن مهاجمه الدولي الإيطالي سيباستيان جوفينكو ترك الفريق بعد أربعة مواسم للانضمام إلى صفوف الهلال السعودي.

وأعلن رئيس تورونتو بيل مانينغ "هذه العملية كان من الصعب على النادي القيام بها عاطفيا (...) "سيبا" يترك تورونتو كأفضل لاعب في تاريخنا"، دون تحديد قيمة الصفقة التي أشارت وسائل الإعلام الكندية والأمريكية إلى أن الفريق السعودي دفع بين 2 و3 ملايين دولار.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للنادي الكندي علي كورتيس "تعويض لاعب مثل سيباستيان أمر صعب"، مضيفا "لكننا نعمل بجد ونثق في أننا سنضيف لاعبا جديدا في المستقبل القريب".

وقال جوفينكو "أود أن أشكر المشجعين وزملائي في الفريق على السنوات الأربع الاستثنائية في تورونتو"، مضيفا "أود أيضًا أن أشكر النادي لمساعدتي أثناء انتقالي إلى المرحلة التالية من مسيرتي".

وانتقد جوفينكو المسؤولين عن الفريق الكندي في حسابه على إنستغرام، وقال إنه لا يثق في إدارة النادي لقول الحقيقة حول رحيله وإنه كان مستعدا للحصول على أموال أقل من التي كان يتقاضاها من أجل البقاء في صفوفه.

وقال "ربما يقولون انني تركت من أجل صفقة أكثر ربحية، لكن هذه ليست هي الحال. كنت سأقبل أقل للبقاء في تورونتو".

وأوضح أنه حاول تمديد عقده لمدة عامين دون نجاح، مضيفا "أستطيع أن أقول إنني كنت أريد إنهاء الأمر بشكل مختلف".

وتابع "عُرِضت عليَّ شروط اعتبرتها غير مقبولة. عرضهم وافتقارهم للشفافية رسالة واضحة. يبدو أن الإدارة تفضل التركيز على أشياء أخرى غير الرغبة الصرفة في الفوز".

وختم غاضبا "بعد أن كبرت العلامة التجارية وسمعة فريق تورونتو سواء في الداخل أو في الخارج، يبدو أنني لم أعد مفيدا".

وانتقل جوفينكو الى تورونتو في يناير 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي، وساهم في قيادة فريقه إلى إحراز لقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه عام 2017 وليصبح أول فريق كندي يحقق هذا الإنجاز.

وتوج جوفينكو أفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري الأمريكي عام 2015، ونجح بفضل عروضه الجيدة في إقناع مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني لاستدعائه مجددا الى صفوف منتخب بلاده في أكتوبر الماضي بعد غياب 3 أعوام وتحديدا منذ عام 2015.

وترك جوفينكو تورونتو وهو الهداف التاريخي للفريق بـ83 هدفا في 142 مباراة في مختلف المسابقات.

وينتهي عقد جوفينكو الذي كان الأعلى راتبا في الدوري الأمريكي (7,1 مليون دولار في العام، 6,2 مليون يورو) مع تورونتو بنهاية موسم 2019.