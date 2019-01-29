الرجاء البيضاوي المغربي يقيل مدربه الاسباني كارلوس غاريدو

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي الرجاء البيضاوي الرياضي المغربي، الاثنين، عن الانفصال مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مع تكليف مساعده السابق يوسف السفري، لشغل مهامه مسؤولا أول داخل الطاقم التقني، بمساعدة اللاعب السابق بوشعيب المباركي، في انتظار تعيين مدرب جديد للفريق "الأخضر".

وجَاء القرار، فق "هسبريس" بعد استشارة أعضاء المكتب المدير للرجاء والإدارة الرياضية للنادي، بقيادة فتحي جمال، حيث عقد اجتماع مع المدرب الإسباني، صباح أمس بمقر النادي في "الوازيس"، من أجل دراسية وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الأخيرة، والتي انعكست سلبا على انسجام وأداء الفريق، حسب ما ذكره بلاغ للنادي "الأخضر" عبر الموقع الرسمي.

يُشار إلى أن شريحة واسعة من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، صبَّت غضبها العارم، عقب خسارة الفريق أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي بثنائية نظيفة، مساء السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ووضع "الرجاويون"، المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، في مقصلة الاتهام، محملين إياه مسؤولية هذه الخسارة، التي مهَّدت الطريق، بنسبة كبيرة، نحو إقصاء ممثِّل كرة القدم المغربية الوحيد، في المسابقة العربية، قبل لقاء العودة المرتقب في الملعب الأولمبي في سوسة، بعد أسبوعين.