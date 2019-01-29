«أمم أفريقيا» 21 يونيو.. والقرعة ١٢ أبريل

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي، انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر 21 يونيو المقبل، بدلاً من انطلاقها يوم 14 يونيو. وتستمر المنافسات حتى 19 يوليو وأصدرت لجنة الطوارئ بـ«كاف» بياناً أكدت خلاله تحديد يوم 12 أبريل المقبل، لإجراء مراسم قرعة دور المجموعات بمنطقة الأهرام الأثرية بمحافظة الجيزة، القريبة من العاصمة القاهرة، ويشارك في البطولة 24 منتخباً أول مرة في تاريخ البطولة، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، باستثناء المجموعة التي تشارك بها مصر البلد المنظم، يتأهل منتخب وحيد.