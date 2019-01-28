(فيديو) يحدث في ملاعب فلسطين.. تسجيل هدف بعد 3 "مقصيات" متتالية

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مباراة الجولة الـ 14 من دوري الدرجة الثانية الفلسطيني (قطاع غزة)، تسجيل هدف بـ "مقصية" رائعة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس.

وسدد لاعبو فريق الأقصى ثلاث تسديدات متتالية، بعد ضربة ركنية، تكللت الأخيرة بهدف رائع، بقدم اللاعب إبراهيم النجار في شباك ضيفه "جماعي رفح"، وذلك على طريقة الهداف التاريخي لريال مدريد كريستيانو رونالدو في مرمى ناديه الحالي يوفنتوس، الموسم الماضي، ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب الأقصى على جماعي بهدفين مقابل هدف واحد، ويتربع على عرش صدارة المجموعة (B)، برصيد 29 نقطة، حصدها من 12 مباراة، بحسب "روسيا اليوم"، بينما تجمد رصيد جماعي رفح، بعد هذه الخسارة عند 13 نقطة (13 مباراة)، ويحتل المركز الثامن قبل الأخير، في جدول ترتيب المجموعة.