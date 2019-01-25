تركى آل الشيخ: اجتماع لاختيار جهاز فني جديد لبيراميدز غداً

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز على صفحته الشخصية بموقع التواصل فيسبوك، عن عقد اجتماع غدا مع حسام البدري وأحمد حسن وسيف الوزيري وعدد من اللاعبين للتجهيز للمرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد لنادى بيراميدز.



وكانت هناك أنباء عن إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب لقاء الزمالك والذى انتهى بالتعادل 3_ 3 بالدورى العام.