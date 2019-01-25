الأهلي يواجه الزمالك 30 مارس في برج العرب دون جمهور

المصدر: (د ب أ)

تلقى النادي الأهلي المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بأن مباراة القمة بين الفريق الأحمر والأبيض المؤجلة من المرحلة الـــ17 للدوري سوف تقام باستاد الجيش المصري ببرج العرب 30 مارس دون جمهور.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً مبكراً قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة في الإسكندرية لزيادة معدلات التركيز لدى لاعبيه قبل تلك المواجهة المهمة التي قد تكون حاسمة في مشوار مسابقة الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري الممتاز وتعادل الزمالم مع بيراميدز 3-3.