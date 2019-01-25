قمة الزمالك وبيراميدز تنتهي بالتعادل وفوز كبير للأهلي وثمين للإسماعيلي

المصدر: وكالات





(أ ف ب)

انتهت قمة الزمالك المتصدر وبيراميدز مطارده المباشر بالتعادل 3-3، وواصل الأهلي حامل اللقب صحوته بفوزه الكبير على مضيفه مصر المقاصة 3-صفر، فيما انتزع الإسماعيلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه بتروجت 1-صفر في مباريات مؤجلة من الدوري المصري لكرة القدم.

في المباراة الأولى المؤجلة من المرحلة التاسعة على ملعب بتروسبورت، تعادل الزمالك مع بيراميدز بثلاثة أهداف للتونسي فرجانى ساسى (8 و65) ومحمود علاء (42) مقابل ثلاثة أهداف للبوركينابي ايريك تراورى (15) والبرازيلي ماركوس داسيلفا كينو (37) والسوري عمر خربين (85).

وأوقف بيراميدز سلسلة انتصارات الزمالك التي استمرت 9 مباريات متتالية، رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الزمالك الذي يملك 3 مباريات مؤجلة.