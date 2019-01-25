رمضان صبحي يكشف سر طريقة احتفاله بهدفه في المقاصة

المصدر: (د ب أ)

أكد رمضان صبحى لاعب وسط الأهلي، المعار لمدة ستة أشهر من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي، سعادته بالهدف الذى سجله فى مرمى مصر المقاصة، خلال فوز الفريق الأحمر 3 / صفر على نظيره الفيومي في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم اليوم الخميس.

وكشف صبحي عن سر طريقة احتفاله بالهدف الثالث للأهلي الذي جاء في الشوط الثاني، حينما خلع واقي القدم وقام برفعه، حيث أشار إلى أن ذلك يعود إلى وجود صورة والدة زوجته عليه، لذا كان حريصا على الاحتفال معهما بالهدف، كلافتة بسيطة على دورهما ومساندتهما له.

وتزامن الهدف الأول الذي يسجله رمضان صبحي مع الأهلي بعد عودته لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع الاحتفال بعيد ميلاده الثاني والعشرين.

وأضاف صبحي أن الاهلى قادر على تخطى أى مشاكل أو أزمات والعودة أكثر قوة من خلال تمتعه بـ"روح الفانلة الحمراء" التي يشتهر بها، على حد قوله، مشيرا إلى أن بطولة الدورى لا تزال فى الملعب.

ووجه صبحي ، رسالة لجماهير الاهلي بالاستمرار فى دعمها ومسانداتها والوقوف بقوة خلف اللاعبين والجهاز الفنى والادارة ، من أجل التغلب على أى صعوبات لأن دورهم مؤثر وفعال فى بطولات وانتصارات القلعة الحمراء .

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الأكبر في البطولة هذا الموسم، إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، علما بأنه مازال يمتلك خمس مباريات مؤجلة.