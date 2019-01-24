مدرب سعودي يتبرع بكليته لإنقاذ لاعب

المصدر: البيان الالكتروني

نال فهد الغربي مدرب فريق شباب جبة المنافس في دوري الدرجة الثالثة السعودي إشادة واسعة، إثر تبرعه بكليته لأحد لاعبي الفريق في موقف إنساني نبيل.

وتبرع الغربي بكليته من أجل إنقاذ حياة لاعب الفريق يوسف الشمري الذي يعاني من فشل كلوي بحسب سكاي نيوز.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي بموقف الغربي.



وغرد الأمير عبد العزيز على تويتر، قائلا: "ما قام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن فهد الغربى بتبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه موقف إنساني ونبيل. أسأل الله أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته".

وتابع: "شكرا أخي فهد لهذا الموقف الإنساني الذي لا يستغرب منك.