تركي آل الشيخ يكشف حقيقة الـ 100 ألف دولار لكل هدف في الزمالك

المصدر: د ب ا

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز في اتصال هاتفي مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك بعض الأشخاص يسعون للوقيعة بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، من خلال نشر أخبار كاذبة منسوبه له ولا أساس لها من الصحة، وذلك قبل لقاء الفريقين غدا الخميس في بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك تصريحات لآل الشيخ، يؤكد من خلالها أنه لم يصدر منه أي تصريح سواء على صفحته الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و (تويتر)، أو أي تصريح له بشأن منح أي لاعب في بيراميدز 100 ألف دولار في حالة تسجيله هدفا في مرمى الزمالك.

وأضاف تركي آل الشيخ، انه لم يصدر منه أي تصريح بخصوص مكافآت وكل ما ينشر كذب ولا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير الزمالك ورئيسه، وأن العلاقات قائمة على الود المتبادل بين الطرفين.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك (المتصدر)، الذي لعب 16 مباراة.