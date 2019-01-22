تركي آل الشيخ يعلن ضم لاعب بيرو بينافينتي لنادي بيراميدز

المصدر: د ب ا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عن تعاقد نادي بيراميدز مع اللاعب كريستيان بينافينتي لاعب منتخب بيرو. ولم يعلن آل الشيخ ولا النادي مدة التعاقد أو قيمته.

يذكر أن بينافينتي /24 عاما/يلعب في مركز صانع الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر.

وبدأ بينافينتي مسيرته مع الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني/ثم انتقل لصفوف ميلتون دونز الإنجليزي، قبل أن يرحل إلى شارلروا البلجيكي.

ويستعد نادي بيراميدز المصري لمواجهة الزمالك الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك، المتصدر.