الخشونة تلغي ودية الوحدة والمنامة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ألغى الوحدة مباراته الودية مع المنامة البحريني، أمس، بسبب الخشونة الزائدة من لاعبي الفريق البحريني، تفادياً لمزيد من الإصابات بعد أن تعرض بعض لاعبي الوحدة لبعض الإصابات الطفيفة خلال المباراة.

وكانت المباراة بدأت بشكل طبيعي، وتقدم الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن الجهاز الفني فضّل عدم إكمال المباراة وإلغاءها؛ خوفاً من تعرض اللاعبين لإصابات خطرة بسبب خشونة الفريق البحريني.

وكان الكوري شانغ رم تعرض لإصابة خلال مباراة الوحدة الودية مع الرفاع وبدأ برنامجاً علاجياً. وتعود اليوم بعثة الوحدة من البحرين بعد ختام المعسكر الإعدادي القصير الذي خاضه الفريق لمدة 8 أيام، استعداداً لانطلاقة الدور الثاني من الدوري.