فوز أول للترجي في «أبطال إفريقيا»

المصدر: تونس - ا ف ب

قاد المهاجم الدولي طه ياسين الخنيسي الترجي الرياضي التونسي إلى فوز غال في المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات (ثمن النهائي) لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-صفر. مسجلاً الهدفين في الدقيقتين 25 و66، أقيمت المباراة على ملعب المنزه في غياب الجماهير بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي، وهو الفوز الأول للترجي في حملة الدفاع عن لقبه.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر معاقبة الترجي بخوض مباراتين من دون جمهور بسبب أحداث الشغب في إياب الدور النهائي للبطولة أمام الأهلي المصري العام الماضي.