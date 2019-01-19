عمر آل علي يدير مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختارت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، طاقم تحكيم دولياً بقيادة عمر آل علي، والمساعدين أحمد الراشدي، وجمعة المخيني، والحكم الرابع محمد عبيد، لإدارة مباراة فريقي بيراميدز مع طلائع الجيش، في الدوري الممتاز المصري المقررة في الثامنة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، باستاد الدفاع الجوي في القاهرة. وجاء تعيين طاقم المباراة بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم. وتمنت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة التوفيق والنجاح لطاقمنا التحكيمي والعبور بها إلى بر الأمان.