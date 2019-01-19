مصر تطلب تقديم موعد البطولة الأفريقية 24 ساعة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

طلب اتحاد كرة القدم المصري من الاتحاد الإفريقي «كاف»، تقديم تاريخ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها هذا العام، 24 ساعة ليصادف يوم جمعة، بحسب ما أفادت مسؤولة في الاتحاد القاري اليوم. وتستضيف مصر النسخة المقبلة التي ستكون الأكبر حجماً بمشاركة 24 منتخباً، وفي موعد مقرر بين 15 يونيو و13 يوليو.

إلا أن مديرة الإعلام في «الكاف» ناتالي راب أفادت وكالة فرانس برس، أن الاتحاد المصري طلب تقديم البطولة يوماً واحداً، وأن الأمر «محل دراسة».

موضحة أن الطلب يرتبط بالرغبة أن يكون الافتتاح المقرر في استاد القاهرة الدولي، في يوم العطلة الرئيسي في الأسبوع، أي الجمعة (14يونيو بدلاً من السبت 15)، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور.