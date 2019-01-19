فوز الترجي والإفريقي التونسيين وتعادل الأهلي المصري مع الساورة الجزائري

المصدر: وكالات

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الأهلي المصري بمستضيفه شبيبة الساورة الجزائري الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم شبيبة الساورة بهدف سجله سيد علي يحيى شريف في الدقيقة 59 وتعادل الأهلي بهدف سجله كريم نيدفيد في الدقيقة 85.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما حصد شبيبة الساورة أول نقطة له ليحتل المركز الثالث.

كان الأهلي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر في الجولة الأولى، فيما خسر شبيبة الساورة امام سيمبا التنزاني صفر / 3.

وتقام غدا السبت المباراة الثانية في المجموعة عندما يلعب فيتا كلوب مع ضيفه سيمبا التنزاني.

وفي المجموعة الثانية من البطولة نفسها، قاد المهاجم الدولي طه ياسين الخنيسي الترجي الرياضي التونسي إلى فوز غال الجمعة على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-صفر.

فعلى ملعب المنزه في العاصمة تونس وفي غياب الجماهير بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي، سجل الخنيسي الهدفين في الدقيقتين 25 و66، وقاد الترجي إلى فوز أول في حملة الدفاع عن لقبه.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن الاثنين الماضي معاقبة الترجي بخوض مباراتين من دون جمهور بسبب أحداث الشغب التي تسبب بها الأخير في إياب الدور النهائي أمام الأهلي المصري على ملعب رادس العام الماضي حين توج باللقب وعاد إلى عرش كرة القدم القارية للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.

ولم يعكس الترجي نجاحه القاري بنتيجة إيجابية في مونديال الأندية، اذ اكتفى بالحلول خامسا، لكنه يتطلع للعودة أواخر العام الحالي وهو متوج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد عامي 1994 و2011.

ونجح الترجي الذي بدأ الثلاثاء الماضي احتفالاته بالذكرى المئوية لتأسيسه، في تحقيق مسعاه وهو الفوز الأول في المسابقة هذا الموسم بعدما أعفي من خوض الدور الأول، وأفلت من الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام هورويا كوناكري الغيني (1-1) بفضل هدف قاتل للاعبه الدولي أنيس البدري في الوقت بدل الضائع.

وانفرد الترجي بصدارة المجموعة الثانية مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكيه السابقين أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي بطل العام 1995، وحورويا اللذين يلتقيان لاحقا في جوهانسبورغ، فيما تراجع بلاتينيوم إلى المركز الأخير وله نقطة واحدة.

وفرض الترجي أفضليته على مجريات المباراة من البداية، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف أول عبر الخنيسي الذي استغل دربكة أمام المرمى بعد مجهود فردي رائع للبدري، وسدد كرة من مسافة قريبة قوية في الزاوية اليسرى للحارس الزيمبابوي بيتروس مهاري (ق23).

وعزز الخنيسي تقدم أصحاب الأرض منتصف الشوط الثاني عندما استغل كرة رأسية من الكاميروني فرانك كوم العائد بعد غياب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف، أمام المرمى بعد ركلة ركنية نفذها الجزائري يوسف بلايلي، وتابعها برأسه أيضا على يمين الحارس مهاري (ق65).

شغب الجماهير

وتوقفت مباراة الإسماعيلي وضيفه النادي الإفريقي قبل نهايتها بسبع دقائق بسبب شغب جماهير صاحب الضيافة اعتراضا على قرارت طاقم التحكيم.

وكانت نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية 2-1 لصالح النادي الافريقي عندما بدأت الجماهير بإلقاء عبوات الماء على أرض الملعب في الوقت بدل الضائع الذي حدده الحكم بسبع دقائق.

وكان الإسماعيلي البادىء بالتسجيل عبر الناميبي بينسون شيلونغو (8)، ورد الإفريقي بهدفين لغازى العيادى من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و45.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني عن موعده ما يزيد على 10 دقائق بسبب اعتراض جماهير الاسماعيلي على قرارات حكم المباراة ومساعديه، وتحديداً احتساب ركلة الجزاء الثانية للضيوف، على اعتبار أن مهاجم النادي الإفريقي ياسين الشماخي تعرض للعرقلة خارج منطقة الجزاء وليس داخلها، إضافة لاعتراض لاعبي الإسماعيلي وجهازهم الفني على عدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول.

وتوقفت المباراة مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 47 بعدما ألقت جماهير الاسماعيلي عبوات المياه على الحكم المساعد. ثم توقفت للمرة الثالثة في الدقيقة 85 بعدما اشتكى الحكم المساعد من إلقاء العبوات على أرضية الملعب.

وبعد دقيقة، اضطر الحكم الكاميروني لايقاف المباراة مرة رابعة نظرا لالقاء الجماهير الحجارة وزجاجات المياه على الحكم المساعد، وعلى مقاعد بدلاء النادي الافريقي.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق وقتا بدلا من ضائع إلا أن جماهير الاسماعيلي استمرت في القاء الحجارة والمقذوفات رافضة استكمال المباراة، فاضطر طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين للبقاء في أرض الملعب حوالى 30 دقيقة بانتظار محاولات رجال الأمن لتهدئة الجماهير الغاضبة من دون جدوى.

وتختتم الجولة الثانية السبت بلقاءات أسيك ميموزا العاجي مع لوبي ستارز النيجيري، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع الوداد البيضاوي (المجموعة الأولى)، وفيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي مع سيمبا التنزاني (المجموعة الرابعة)، والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري مع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (المجموعة الثالثة).