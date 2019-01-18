مصر تطلب تقديم أمم إفريقيا 2019

المصدر: أ ف ب

طلب اتحاد كرة القدم المصري من الاتحاد الإفريقي "كاف" تقديم تاريخ انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها هذا العام، 24 ساعة ليصادف يوم جمعة، بحسب ما أفادت مسؤولة في الاتحاد القاري اليوم.

وتستضيف مصر النسخة المقبلة التي ستكون الأكبر حجما بمشاركة 24 منتخبا، وفي موعد مقرر بين 15 يونيو و13 يوليو.

الا أن مديرة الاعلام في "الكاف" ناتالي راب أفادت ان الاتحاد المصري طلب تقديم البطولة يوما واحد، وأن الأمر "محل دراسة".

وأشارت إلى أن أي قرار "نهائي" لم يتخذ بعد، وأن الاتحاد القاري سيعلن رده في وقت قريب، موضحة أن الطلب يرتبط برغبة الجانب المصري في أن يكون الافتتاح المقرر في استاد القاهرة الدولي، في يوم العطلة الرئيسي في الأسبوع، أي الجمعة (14 يونيو بدلاً من السبت 15)، لاتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور.

واختار الاتحاد الإفريقي مصر في الثامن من يناير بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، على اثر قراره في يناير الماضي بسحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في انجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني. وسبق لمصر استضافة البطولة أربع مرات آخرها عام 2006.