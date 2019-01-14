تنظيم أمم أفريقيا لن يلغي الدوري المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدوري المحلي لن يتم إلغاؤه، بعد حصول مصر على شرف تنظيم أمم أفريقيا.

وقال مجدى عبد الغنى عضو مجلس الإدارة، على هامش اجتماع اتحاد الكرة مع وزير الشباب والرياضة، إن الدوري المصري سوف يتم استكماله، ولن يتم إلغاؤه، لافتاً إلى أنه من الوارد تأجيل بعض المباريات، لكن المسابقة المحلية سوف يتم استكمالها.

واستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث عقد اجتماعاً تنسيقياً بشأن الترتيبات اللازمة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في حزيران/‏يونيو.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أعلن في الثامن من الشهر الجاري، فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها. وسوف يكون تنظيم مصر البطولة هذا العام، هو المرة الخامسة لها، وهو رقم قياسي، لم تحققه أي دولة أفريقية.