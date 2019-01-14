فوز حسنية أغادير في «الكونفيدرالية»

المصدر: أديس أبابا - د ب أ

اقترب فريق حسنية أغادير المغربي خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 الإضافي للمسابقة القارية، وتقمص المهدي أوبيلا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 71.

وأصبح يكفي حسنية أغادير التعادل بأي نتيجة في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه من أجل حجز مقعده في مرحلة المجموعات.

وعلى ملعب «ابن بطوطة» تعادل اتحاد طنجة المغربي وضيفه الزمالك المصري ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء العودة الذي سيقام بمصر.

وحقق زيسكو يونايتد الزامبي فوزاً ثميناً 3 / 1 على ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فيما انتزع جورماهيا الكيني فوزاً صعباً 2 / 1 من ضيفه نيو ستار دي دوالا الكاميروني.