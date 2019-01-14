الأفريقي إلى مصر للقاء الإسماعيلي في «أبطال أفريقيا»

المصدر: تونس - صالح قادري

تغادر غدا بعثة النادي الأفريقي التونسي إلى مصر للقاء الإسماعيلي المصري 18 الجاري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويؤدي الأفريقي تدريبين في ملعب المباراة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويعود إلى تشكيلة الأفريقي غازي العيادي والمنوبي الحداد فيما يغيب ساسراكو بسبب الإنذار الثاني.

ومن المنتظر غياب الدراجي الذي تلقى إصابة في مباراة فريقه وشباب قسنطينة عن مباراة الإسماعيلي . من ناحية أخرى تعاقد النجم الساحلي مع الغاني ريشارد دانسو (18 عاما) لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وكان النجم تعاقد مع الغامبي اداما جامي (18 سنة) والبورندي شاكا بيان فيني. واقترب الترجي التونسي من التعاقد مع النيجيري جونيور لوكوزا، وبالمقابل غادر الجزائري مختار بلخيثر النادي الأفريقي وانضم إلى القادسية السعودي لمدة 6 أشهر.