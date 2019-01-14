برنامج تأهيل «إماراتي» للاعب المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وضع برديب كومار أخصائي إصابات الملاعب بالإمارات برنامجاً تأهيلياً جديداً للاعب المريخ بكري المدينة طالب بتنفيذه للتعافي من العضلة الخلفية، ويغيب بكري المدينة عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام مولودية الجزائر في ذهاب دور الثمانية من كأس الأندية الأبطال.

ومن المنتظر أن يكمل اللاعب الشهير بالمدينة برنامجه التأهيلي 15 فبراير المقبل، يذكر أن المريخ سيواجه مولودية الجزائر 30 الجاري. من ناحية أخرى أعلن مجلس المريخ إبعاد كل من هاشم النضيف، كلاسيك، مؤيد عن كشف الفريق للبطولة العربية، وذلك بسبب توفيق أوضاعهم. وكان مدرب المريخ يامن الزولفاني قد أوصى بضم اللاعبين إلى كشف المنافسة العربية لحاجة الفريق لهم.