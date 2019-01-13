فوز الأهلي وخسارة الإسماعيلي والساورة في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

انتزع الأهلي المصري أول ثلاث نقاط له ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز سيمبا التنزاني على شبيبة الساورة الجزائري 3 / صفر.

وسجل هدفي الأهلي ناصر ماهر في الدقيقة 65 وعلي معلول في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد تشارليز كالونجي لاعب فيتا كلوب في الدقيقة 36.

وحصد الأهلي ثلاث نقاط، فيما يظل فيتا كلوب الكونغولي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق سيمبا التنزاني على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري 3 / صفر.

وسجل أهداف سيمبا كل من إيمانويل أوكوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وميدي كاجيري (هدفين) في الدقيقتين 52 و68.

وحصد سيمبا أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف أمام الأهلي، وظل فريق شبيبة الساورة بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المجموعة الثالثة دفع الإسماعيلي ثمن إهدار ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وعدم استثماره لعب الأخير شوطا كاملا بعشرة لاعبين فخسر صفر-2 السبت.

وحصل الإسماعيلي، بطل 1969، على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعد عرقلة المهاجم الناميبي بينسون سيلونغو من قبل حارس المرمى العاجي سيلفان غبوهويو الذي طرد مباشرة، فانبرى باهر المحمدي لركلة الجزاء وأهدرها.

وكان مازيمبي المتوج بلقب المسابقة 5 مرات أفضل طيلة فترات المباراة وانتظر حتى الدقائق الأخيرة لترجمة سيطرته إلى هدفين في 3 دقائق عبر البديل شيكو أوشيندي بضربة رأسية مستغلا خطأ للمدافع محمد مجدي وخروج الحارس محمد فوزي عن عرينه (ق83)، وكيفن مونديكو بضربة رأسية أيضا (ق86).

وتصدر مازيمبي المجموعة بفارق الأهداف أمام شبيبة قسنطينة الجزائري، الذي كان اقتنص فوزا غاليا من مضيفه النادي الإفريقي 1-صفر الجمعة في افتتاح الجولة الأولى.