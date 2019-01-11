النصر السعودي يواصل النزيف

المصدر: الرياض - د ب ا

واصل فريق النصر السعودي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي وسقط أمس في فخ التعادل القاتل 2- 2 أمام مضيفه الفيصلي، في المرحلة السادسة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

تقدم النصر بهدف مبكر حمل توقيع نورالدين في الدقيقة الثانية، لكن فهد الأنصاري أدرك التعادل للفيصلي في الدقيقة 55، وأعاد حمد المنصور التقدم للنصر من جديد، بعدما سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85، وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز النصر، أحرز روجيريو هدف التعادل القاتل للفيصلي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثانــي من ركلة جـزاء، احتسبهــا حكــم المبــاراة بعد اللجوء لتقنيـة حكــم الفيديــو المساعــد.

وفي مباراة أخرى فاز اتحاد جدة على مضيفه القادسية وأحرز المحترف البرازيلي رومارينيو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وظل النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال «المتصدر»،وارتفع رصيد الفيصلي، إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتاً .

ووصل رصيد الاتحاد، إلى تسع نقاط، في المركز 15.