«أمم أفريقيا 2019» في مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

فازت مصر رسمياً بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين، وأعلن الاتحاد الأفريقي «كاف»، من العاصمة السنغالية داكار عن فوز الملف المصري، وتقدمت مصر مع جنوب أفريقيا، بملفين منفصلين لتنظيم البطولة، بعد سحب البطولة من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وجاء تصويت أعضاء «تنفيذي الكاف»، لمصلحة الملف المصري الذي حصل على 16 صوتاً، مقابل صوت لجنوب أفريقيا وامتناع عضو عن التصويت، وتفوّق الملف المصري من ناحية الأمن والملاعب والدعم الحكومي.

ووعد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري أن تقدم مصر بطولة قارية مشرّفة، ومن المنتظر عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب المصرية، مع انطلاق مباريات البطولة، التي ستقام في 4 محافظات.