الأهلى المصري يهزم سموحة بهدف معلول

المصدر: د ب ا

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بتغلبه على مضيفه سموحة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما "الثلاثاء" في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه التونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

واضطر سموحة لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود عزت في الدقيقة 72.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام مصر المقاصة، وتوقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول للأهلي بعد ان تعادل أمام الداخلية 2/2 والخسارة من بيراميدز 1 / 2 وهو الفوز الثامن للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.