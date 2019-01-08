الشحات يخوض أول تدريباته مع «نادي القرن»

المصدر: العين - طلحة عبدالله - القاهرة - عماد الحسيني

خاض اللاعب حسين الشحات، مرانه الأول مع فريق الكرة الأول لنادي الأهلي المصري، أمس، بعد انضمامه رسمياً إلى النادي قادماً من العين، مدة 4 مواسم ونصف موسم، مقابل 5 ملايين دولار، وبالتالي من المقرر أن يظهر اللاعب للمرة الأولى رسمياً مع الفريق، أمام سموحة اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. كما استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأروغوياني مارتن لاسارتي، على قيد الشحات في قائمة الفرق الأفريقية، استعداداً لافتتاح مشوار الفريق، في دور المجموعات بدوري الأبطال، أمام فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل.

على جانب آخر، رفض اتحاد الكرة، التدخل في أزمة اللاعب عبدالله السعيد مع الأهلي، ويبحث النادي عن أحقيته في الحصول على مليوني دولار، نظير انتقال اللاعب لأي ناد آخر، وفقاً لما نص عليه التعاقد، وطالب الأهلي بإيقاف السعيد، إلا أن اتحاد الكرة أكد أن الأمر ليس من اختصاصه، لأن فريق نادي أهلي جدة يتبع الاتحاد السعودي، لذا يعد الاتحاد الدولي «فيفا»، هو المختص بهذه الأزمة في حال تقديم شكوى من جانب الأهلي.

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إقامة مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري، يوم 30 من مارس المقبل، على أن يتم تحديد ملعب المباراة بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن بطولة الدوري المصري ستكتمل لنهايتها هذا الموسم، وأن الاتحاد لديه تصميم على استكمال المسابقة.

وأضاف إنه لولا بطولة أمم أفريقيا لانتهت المسابقة قبل انطلاق كأس الأمم، ولا سيما أن البطولة تسببت في تعطيل بطولة الدوري لمدة 45 يوماً، حيث يتوقف الدوري قبلها بأسبوعين أي من 2 يونيو وحتى 17 يوليو.

تغريدات

وودعت جماهير العين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب المصري حسين الشحات الذي أعلن النادي رسمياً رحيله للأهلي المصري، وعبرت عن تمنياتها له بالتوفيق مشيدة بالخدمات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعب خلال مشاركته مع الفريق الفترة الماضية، ومن ناحيته أعرب الشحات، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين، على الدعم اللافت الذي حظي به خلال مشواره مع الفريق، وقال إنه يدين للعين بالفضل على ما قدمه له، بعد أن عاش بين جدرانه أجمل أيامه، مؤكداً أنه سيظل يحتفظ بذكريات رائعة مع هذا النادي الكبير بعد أن حصل معه على ثنائية الدوري والكأس، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للفريق البنفسجي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي العين توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي المصري، أول من أمس يقضي بانتقال حسين الشحات، إلى صفوف الأخير بناءً على رغبة اللاعب واتساقاً مع العلاقة الوطيدة بين الناديين الكبيرين، ولم يفصح أي من الناديين عن قيمة ومدة العقد، بيد أن جميع الأطراف اتفقوا على التفاصيل كافة المرتبطة بعقد انتقال اللاعب حسب بنود التعاقد وتم إنهاء جميع الأمور المرتبطة بالموضوع تمهيداً لإكمال إجراءات قيده رسمياً في كشوف الأهلي.

وخاض الشحات مع العين خلال الموسم الذي قضاه بالقميص البنفسجي 42 مباراة في جميع البطولات، وسجل 19 هدفاً وصنع 23 وحصل معه على ثنائية الدوري والكأس، كما شارك في تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، كأول لاعب أجنبي يحقق هذه الإنجازات في تاريخ النادي.

سعادة

عبر الشحات عن سعادته باكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن، فريق الأهلي المصري، وقال إن سعادته لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة له، وأكد أنه يدرك ما المطلوب منه خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، ووعد بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لديه في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي.